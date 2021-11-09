Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul 'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.

Milliler, akşam yapacağı antrenmanla bu maçların hazırlıklarına devam edecek.

Fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı , 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kocaeli'de servis midibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı