A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralamasında 2 Basamak Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralamasında 2 Basamak Geriledi

2024 Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, oynadığı hazırlık maçları sonucunda 2 basamak gerileyerek 42. sıraya yerleşti. Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 34. sıraya yükseldi ve Gürcistan 74. sıraya çıktı. Arjantin, Fransa ve Belçika ilk 3 sıradaki yerini korudu.

20.06.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.

İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanSıralama Değişimi
1Arjantin1860-
2Fransa1837-
3Belçika1797-
4Brezilya1791+1
5İngiltere1787-1
6Portekiz1747-
7Hollanda1746-
8İspanya1729-
9Hırvatistan1728+1
10İtalya1724-1

Kaynak: AA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, A Milli Futbol Takımı, Gürcistan, Arjantin, Portekiz, Belçika, Türkiye, Fransa, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralamasında 2 Basamak Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 13:16:56. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralamasında 2 Basamak Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement