A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralamasında 5 Basamak Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralamasında 5 Basamak Geriledi

2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 40. sıraya yerleşti. Portekiz 6. sıraya yükselirken, Çekya 36., Gürcistan ise 75. sıraya çıktı. Arjantin zirvedeki yerini korurken, Fransa ikinci sırada yer aldı.

04.04.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 40. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanSıralama Değişimi
1Arjantin1858-
2Fransa1840-
3Belçika1795+1
4İngiltere1794-1
5Brezilya1788-
6Portekiz1748+1
7Hollanda1742-1
8İspanya1727-
9İtalya1724-
10Hırvatistan1721-

Kaynak: AA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, A Milli Futbol Takımı, Gürcistan, Portekiz, Türkiye, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralamasında 5 Basamak Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'ın unutulmaz güreşçisi Akif Dağdeviren hayatını kaybetti
    12:26 Aydın'ın unutulmaz güreşçisi Akif Dağdeviren hayatını kaybetti

    Aydın'ın unutulmaz güreşçilerinden Akif Dağdeviren, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 609. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkan tek isim olan Dağdeviren, Söke'de toprağa verilecek.

  • Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi
    12:24 Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi

    EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sivasspor, ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.

  • Trezeguet, Trabzonspor'da en çok gol katkısı sağlayan oyuncu oldu
    12:16 Trezeguet, Trabzonspor'da en çok gol katkısı sağlayan oyuncu oldu

    Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği maçta gol atan Trezeguet, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, bu sezon 10. golünü atarak Paul Onuachu'yu geride bıraktı. Trezeguet'in gol attığı maçlarda Trabzonspor 22 puan topladı.

  • Sivas'ta Para ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonası Heyecanı
    12:13 Sivas'ta Para ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonası Heyecanı

    Sivas'ta düzenlenen 'Para yüzme-Deaf yüzme bölge şampiyonası 2. vize' yarışmalarına 17 ilden 86 sporcu katıldı. Sporcuların performansları izleyenler tarafından beğeni topladı. Derece alan sporcular, madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından takdim edildi. Vize yarışlarında başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.

  • Cemre Ateş, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonalarında 6 Altın Madalya Kazandı
    12:12 Cemre Ateş, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonalarında 6 Altın Madalya Kazandı

    Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonaları 2. Vize Müsabakalarında Kayserili sporcu Cemre Ateş, 6 farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu.

  • Ceren Reyhan Yıldırım, Alp Disiplini'nde Balkan Şampiyonu
    12:11 Ceren Reyhan Yıldırım, Alp Disiplini'nde Balkan Şampiyonu

    Alp Disiplini Kayak Milli Takımı sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Türkiye kayak tarihinde kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonu oldu. Yunanistan ve Bulgaristan'da düzenlenen FIS kupalarında 9 altın, 5 bronz madalya kazanan Yıldırım, Türkiye'ye Balkan şampiyonluğunu getirdi. Federasyon Başkanı Ali Oto, başarıya imza atan sporcuyu ve milli takım antrenörlerini kutladı.

  • Menemen FK, Son 5 Maçını Kazanarak Galibiyet Serisine İmza Attı
    12:06 Menemen FK, Son 5 Maçını Kazanarak Galibiyet Serisine İmza Attı

    Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 maçını kazanarak galibiyet serisine imza attı. Yılmaz Vural ve öğrencileri, son yenilgilerini Şubat 2024'te oynanan Kastamonuspor deplasmanında almıştı. Menemen FK, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı ve 5. sıraya yükseldi. Önlerinde oynanmamış 5 maç olduğunu hatırlatan Vural, rehavet uyarısı yaptı.

  • Kayserispor, Son 4 Maçta Sadece 1 Puan Kazandı
    12:01 Kayserispor, Son 4 Maçta Sadece 1 Puan Kazandı

    Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabildi. Sarı kırmızılılar, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Son 4 maçta sadece 1 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 7 gol gördü.

  • Burak Yılmaz'ın Kayserispor'daki galibiyet sayısı 2'ye çıktı
    11:59 Burak Yılmaz'ın Kayserispor'daki galibiyet sayısı 2'ye çıktı

    Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, göreve geldiği 9 maçta 2 galibiyet elde etti. Yılmaz'ın takımı, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

  • Göztepe-Altay Maçında Yaşanan Olayların Yargılaması Devam Ediyor
    11:55 Göztepe-Altay Maçında Yaşanan Olayların Yargılaması Devam Ediyor

    Spor Toto 1. Lig'de 2022 yılının 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan olayın yargılaması devam ediyor. Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'ın duruşmaya katılmaması üzerine sanık avukatı ve kaleci Özenç duruşmada hazır bulundu. Özenç, olayı görmemesine rağmen başına aldığı darbeyi anlattı ve şikayetçi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.


12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:34 İYİ Parti’deki istifaların perde arkası İlk rakibi belli oldu İYİ Parti'deki istifaların perde arkası! İlk rakibi belli oldu
10:22 Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu Boynuz darbesi ayrıntısı Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu! Boynuz darbesi ayrıntısı
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 12:30:05. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralamasında 5 Basamak Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement