A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında ilk 11'de 7 değişikliğe gitti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın; Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün ve Enes Ünal'ın yerine Berke Özer, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun ve Deniz Gül'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Berke Özer, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Arda Güler ve Deniz Gül ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Enes Ünal, Ahmetcan Kaplan, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç, yedekler arasında yer aldı.

Maça 15 dakika kala değişiklik

A Milli Takım'da ilk 11'de yer alacağı duyurulan Zeki Çelik, ısınma sırasında yaşadığı sorun nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Isınma sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki, tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldı ve yerine Barış Alper Yılmaz ilk 11'e dahil edildi.

Uğurcan Çakır kadrodan çıkarıldı

Milli kaleci Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Fransa maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.

Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hisseden, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilen Uğurcan Çakır, tedbir amaçlı maç kadrosunda yer alamadı.

Berke Özer 522 gün sonra milli formayla sahada

Fransa maçında ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Berke Özer, 522 gün sonra milli formayı giydi.

Berke, son olarak 11 Haziran 2025'te Meksika ile ABD'de oynanan hazırlık maçında kaleyi korumuştu. 12 Ekim 2025'te milli takım kampından izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle uzun bir süre milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Berke, Fransa karşısında kaleye geçti.

Maça Türk taraftarlardan yoğun ilgi

???????A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu.

Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, stadın diğer bölümlerinde de yer aldıkları görüldü.