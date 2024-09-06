A Milli Takım Galler'le Karşılaştı

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı geçen ve son antrenmanda takımla çalışan kaptan Hakan Çalhanoğlu'na ilk 11'de yer vermedi.

İtalyan teknik adam, Galler karşısında ilk 11'de Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Arda Güler'e şans verdi.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Can Uzun ve Eren Dinkçi yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Yusuf Özdemir ve Eren Elmalı ise maç kadrosuna alınmadı.

Cezalı Merih Demiral da bu mücadelede takımındaki yerini alamadı.

Eren ve Emirhan ilk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Eren Dinkçi ve Emirhan Topçu maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan iki oyuncu, Montella'nın Galler mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, TFF başkanı seçildikten sonra oynanan ilk milli maçta tribündeki yerini aldı.

Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.

Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamen doldu.

Craig Bellamy, Galler'in başında ilk maçına çıktı

Galler'in yeni teknik direktörü Craig Bellamy, milli takımın başında ilk maçına Türkiye karşısında çıktı.

Bellamy, iki ay önce Rob Page'in yerine göreve getirilmişti.