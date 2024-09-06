A Milli Takım Galler'le Karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım Galler'le Karşılaştı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı geçen ve son antrenmanda takımla çalışan kaptan Hakan Çalhanoğlu'na ilk 11'de yer vermedi. İtalyan teknik adam, Galler karşısında ilk 11'de Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Arda Güler'e şans verdi.

06.09.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı geçen ve son antrenmanda takımla çalışan kaptan Hakan Çalhanoğlu'na ilk 11'de yer vermedi.

İtalyan teknik adam, Galler karşısında ilk 11'de Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Arda Güler'e şans verdi.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Can Uzun ve Eren Dinkçi yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Yusuf Özdemir ve Eren Elmalı ise maç kadrosuna alınmadı.

Cezalı Merih Demiral da bu mücadelede takımındaki yerini alamadı.

Eren ve Emirhan ilk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Eren Dinkçi ve Emirhan Topçu maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan iki oyuncu, Montella'nın Galler mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, TFF başkanı seçildikten sonra oynanan ilk milli maçta tribündeki yerini aldı.

Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.

Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamen doldu.

Craig Bellamy, Galler'in başında ilk maçına çıktı

Galler'in yeni teknik direktörü Craig Bellamy, milli takımın başında ilk maçına Türkiye karşısında çıktı.

Bellamy, iki ay önce Rob Page'in yerine göreve getirilmişti.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Arda Güler, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Mert Günok, Güncel, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Galler'le Karşılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 04:47:32. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım Galler'le Karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement