A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı için antrenman yaptı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı için antrenman yaptı

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçı öncesi taraftarlara açık antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mert Günok ve İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı idmana katılmadı.

12.06.2024 14:14
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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü.

August Wenzel Stadyumu'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

ANTRENMANA YOĞUN İLGİ

Taraftara açık gerçekleştirilen idmana gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antrenmanı izlemek isteyen taraftarlar biletleri daha önce tüketmişti. Türk taraftarlar Türkiye tezahüratları ile büyük coşku yaşarken, tribünlerde Mehter Marşı da çalındı.

MERT GÜNOK VE İRFAN CAN KAHVECİ TEDBİR AMAÇLI İDMANA KATILMADI

A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadı. Milli oyuncu Zeki Çelik ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Ferdi Kadıoğlu ve Ahmetcan Kaplan da antrenmanın ikinci bölümünde bireysel olarak hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: DHA

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