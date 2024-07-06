A Milli Futbol Takımı Hollanda ile kıyasıya mücadele edecek

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A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam saat 22: 00 'da oynanacak olan EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile kıyasıya mücadele edeceği maç Afyonkarahisar'ın Zafer Meydanı'nda kurulan dev ekranda izlenecek.

Son karşılaşmasında Avusturya'yı 2-1 mağlup eden ay yıldızlılar, çeyrek final arifesinde oynanacak maçta, yarı finale çıkmak için sahada ter dökecek. A Milli takımın bir önceki Avusturya maçında da Zafer Meydanı'nda dev ekran kurulmuş ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kent halkı ile birlikte maçı seyretmişti. Afyonkarahisar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda tüm vatandaşlar saat 22: 00'da oynanacak maçı dev izlemeye davet edildi. - AFYONKARAHİSAR