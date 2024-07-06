A Milli Futbol Takımı Hollanda maçına 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı Hollanda maçına 3 değişiklikle çıktı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçının 11'ine göre Hollanda karşısında 3 değişiklik yaptı. Merih Demiral, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'nün yerine Samet Akaydin, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu görev aldı. Merih Demiral ise cezalı olduğu için kadroda yer almadı.

06.07.2024 22:07
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya müsabakasının 11'ine göre Hollanda karşısında 3 değişiklik yaptı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya maçının 11'ine göre 3 zorunlu değişiklik yaptı. Montella; Merih Demiral, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'nün yerine Samet Akaydin, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu'na görev verdi.

3 futbolcu cezalı

Ay-yıldızlılarda, Avusturya ile oynanan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek ve aynı karşılaşmada attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptığı için UEFA'dan iki maç men cezası alan Merih Demiral kadroda yer almıyor.

Milliler müsabakaya; Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerse ise, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

Türk taraftarlardan Merih Demiral'a destek

UEFA tarafından iki maç men cezası olan milli futbolcu Merih Demiral'a, Türk taraftarlar tribünlerde destek verdi. Taraftarlar, Merih maskeleri takıp, 'Bozkurt' işareti yaparak onun yanında olduklarının mesajı verdi.

Berlin kırmızı-beyaz

Türk taraftarlar, Almanya'da düzenlenen şampiyonada millileri tribünlerde yalnız bırakmıyor. Dortmund, Hamburg ve Leipzig'den sonra Berlin sokakları da kırmızı-beyaz bayraklarla doldu. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerin büyük çoğunluğunda Türk taraftarlar yer aldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde tezahüratlarla ay-yıldızlılara destek verdi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Hollanda maçına 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika

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