A Milli Futbol Takımı, İtalya'da Futbolcular mücadele öncesi statta yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı, İtalya'da Futbolcular mücadele öncesi statta yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel karşılaşma öncesinde Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yürüyüş yaptı. Milliler, İtalya'ya gelerek son antrenmanlarını İstanbul'da tamamladıktan sonra stadyumda sahayı gezdi ve zemini kontrol etti.

03.06.2024 21:28
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- A Milli Futbol Takımı, İtalya'da

Futbolcular mücadele öncesi statta yürüyüş yaptı

BOLOGNA - A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel karşılaşma öncesinde Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın TSİ 22.00'de Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu karşılaşma için İtalya'ya geldi. Son antrenmanını bugün İstanbul'da yapan ay-yıldızlılar müsabakanın oynanacağı stadyumda da yürüyüş yaptı. Burada futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile teknik ekip, sahayı gezdi ve zemini kontrol etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, İtalya'da Futbolcular mücadele öncesi statta yürüyüş yaptı - Son Dakika

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