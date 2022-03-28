A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, yarın özel maçta karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 15. maçına çıkacak.

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Son maç Avrupa Şampiyonası açılışında

İki ülke A milli futbol takımları, son kez geçtiğimiz yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Merih Demiral (kendi kalesine), Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: