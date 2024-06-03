A Milli Futbol Takımı İtalya maçı öncesi yürüyüş yaptı

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A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel karşılaşma öncesinde Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın TSİ 22.00'de Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu karşılaşma için İtalya'ya geldi. Son antrenmanını bugün İstanbul'da yapan ay-yıldızlılar müsabakanın oynanacağı stadyumda da yürüyüş yaptı. Burada futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile teknik ekip, sahayı gezdi ve zemini kontrol etti. - BOLOGNA