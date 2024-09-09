Türkiye - İzlanda Maçında İlk Yarısı Eşitlik - Son Dakika
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Türkiye - İzlanda Maçında İlk Yarısı Eşitlik

Türkiye - İzlanda Maçında İlk Yarısı Eşitlik

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında İzlanda ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

09.09.2024 23:07
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında İzlanda ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada gelişen Türkiye atağında Umut Nayır'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Türkiye'nin sol kanattan kullandığı kornerde Arda Güler'in ortasında ön direkte bulunan İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda top İzlanda kalecisi Hermansson'da kaldı.

25. dakikada gelişen A Milli Takımımızın atağında sol kanatta Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun dönerek vurduğu şut az yandan auta çıktı.

36. dakikada İzlanda'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Gudmunsson'un ortasında kale sahası ön çizgisi üzerinde Palsson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada gelişen Türkiye atağında sol kanattan topla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutu savunmadan sekerek az farkla kornere çıktı.

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Cokaj

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Can Uzun, Kenan Yıldız, Eren Sami Dinkçi

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İzlanda: Rafn Valdimarsson, Hjörtur Hermannsson, Daniel Gretarsson, Victor Palsson, Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Jon Thorsteinsson, Kolbeinn Finnsson, Mikael Anderson, Andri Gudjohnsen, Stefan Teitur Thordarson

Yedekler: Elias Olafsson, Patrik Gunnarsson, Alfons Sampsted, Julius Magnusson, Arnor Sigurdsson, Willum Willumsson, Logi Tomasson, Isak Johannesson, Arnor Traustason, Valgeir Fridriksson, Orri Steinn Oskarsson, Mikael Egill Ellertsson

Teknik Direktör: Age Hareide

Goller: Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Palsson (İzlanda)

Sarı kartlar: Daniel Gretarsson - İZMİR

Kaynak: İHA

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