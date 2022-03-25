A Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı için Konya'ya geldi.

Portekiz mağlubiyetiyle Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı kafilesi 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İtalya ile oynanacak hazırlık maçı için Konya'ya geldi. Havalimanından otobüsle çıkan milliler, kamp yapacakları otele geçti.