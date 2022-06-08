A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi

08.06.2022 16:51
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan kalkan özel uçak, Lüksemburg Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Aday kadroda bulunan tüm futbolcular kafilede yer aldı.

Lüksemburg- Türkiye karşılaşması, 11 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.45'te Lüksemburg Stadı'nda oynanacak.

YORUMLAR
500
Lüksemburg nerede? Lüksemburg nüfusu ne kadar? Lüksemburg dili nedir? Lüksemburg asgari ücret ne kadar? Lüksemburg nerede? Lüksemburg nüfusu ne kadar? Lüksemburg dili nedir? Lüksemburg asgari ücret ne kadar? Cenk Özkaçar: 'A Milli Takım formasını ilk kez giymenin onurunu ve gururunu yaşıyorum'' Cenk Özkaçar: 'A Milli Takım formasını ilk kez giymenin onurunu ve gururunu yaşıyorum''
Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:42 "Ayağıma cam battı" diyen kadının yılan saldırısına uğradığı ortaya çıktı! Entübe edilen kadının durumu kritik
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Bu kadarına da pes! Kızı yarışmaya kabul edilsin diye "bakirelik" yalanı uydurdu
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:57:16. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement