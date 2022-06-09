Ay-yıldızlı ekip, Lüksemburg'daki ilk saha çalışmasını tam kadro yaptı. İdman, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından Kuntz, oyuncuları dört gruba ayırdı. Futbolcular dar alanda minyatür kalede maç yaptı. Daha sonra Litvanya karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular antrenmandan ayrıldı. Kalan oyuncular yarım sahada çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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