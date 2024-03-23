Rıdvan Yılmaz, Avusturya maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin Macaristan ile oynadığı hazırlık müsabakasında sol üst uyluk adalesinden sakatlanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mart Pazartesi günü Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Artistik cimnastikte Alper Öztürk dünya şampiyonu olurken, Sümeyye Uruk da gümüş madalya kazandı. Ritmik cimnastikte ise Selin Naz Özcan 2 altın madalya ve genel tasnifte dünya ikincilik kupası elde etti.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, ilk finalist oldu. Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından belli olacak. Kadınlar Kupa Voley'de final maçı yarın saat 17.00'de oynanacak.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 19 ilden 220 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonaya ilginin yüksek olduğunu belirten Karadeniz, katılım gösteren sporcu, antrenör ve hakemlere başarı diledi. Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
Alanyasporlu futbolcular Efecan Karaca ve Joao Novais, Alanyaspor Store Mağazası'nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlar, forma ve lisanslı ürünleri imzalattı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik mağaza önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Fenerbahçe, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftar yemeğine tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde, kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyor.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tınaz, Tennis Europe Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Tennis Europe'un seçimli genel kurulu, Slovenya'nın Portoroz kentinde gerçekleştirildi ve Cem Tınaz, en yüksek oyu alarak yeniden seçildi. Ayrıca, Tennis Europe'un 2025 yılındaki yıllık genel kurul toplantısı Antalya'da yapılacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk ayağında Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ'ı 89-56 yendi. Seride iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale çıkacak. İkinci müsabaka, 25 Mart Pazartesi günü Ankara'da BOTAŞ'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Köyceğiz ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte sporcu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında, Muğla'da yapılan spor tesislerinin önemine değinen Bakan Bak, çocukları ve gençleri bu tesislere yönlendirmeleri konusunda anne ve babalara çağrıda bulundu. Ayrıca, Köyceğiz'e yeni tesisler kazandırılacağını ve Muğla'nın sporun başkenti olacağını belirtti. Bakan Bak, ayrıca Türkiye genelinde 3,5 milyon çocuğun yetenek taramasından geçirilerek spora yönlendirildiğini ifade etti.
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