Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Rıdvan Yılmaz'ın milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer eldı: 2A Milli Takım futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak."
Son Dakika › Spor › Rıdvan Yılmaz, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika