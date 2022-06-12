Rıdvan Yılmaz, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Rıdvan Yılmaz, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

12.06.2022 12:28
Rıdvan Yılmaz, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Rıdvan Yılmaz'ın milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Rıdvan Yılmaz'ın milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer eldı: 2A Milli Takım futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak."


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

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