TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer eldı: 2A Milli Takım futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım kafilesi ile bugün İzmir 'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul 'a dönmek üzere takımdan ayrılacak."

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rıdvan Yılmaz, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

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