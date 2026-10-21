A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı\'nda Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sergen Yalçın, yarın saat 14.00'te TFF tesislerinde düzenlenecek törenle A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne imza atacak. Tören Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.

SERGEN YALÇIN İMZAYI ATIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın için yarın saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

MİLLİLERİN 47. TEKNİK DİREKTÖRÜ

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı tarihinin 47. teknik direktörü oldu. Millilerin 103 yıllık tarihinde ilk olarak Ali Sami Yen görev yaparken, en son da Vincenzo Montella çalıştırdı. Sergen Yalçın aynı zamanda milli takımın 27. Türk teknik direktörü olarak görev yapacak. Daha önce 21 yabancı teknik adam, ay-yıldızlıların başında sahaya çıktı. A Milli Takım'da, 4'er İtalyan ve Macar, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Alman ve Rumen, 1'er de Hollandalı, İskoç ve İrlandalı teknik adam görev yaptı.

13 YIL SONRA TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

A Milli Futbol Takımı'nı, 13 yıl sonra Türk bir teknik direktör çalıştıracak. Millilerde son olarak 2013 yılında Abdullah Avcı görev aldı. Avcı'nın ardından aradan geçen 13 yılda ay-yıldızlılar; Mircea Lucescu, Stefan Kuntz ve Vincenzo Montella yönetimindeydi.

Kaynak: İHA
Orhan Saka Konferans Salonuİbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıSergen YalçınHasan DoğanMilli TakımSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
16:13
Fenerbahçe’de deprem Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti’den hem milletvekilliğinden istifa etti
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:18:56. #.0.2#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei