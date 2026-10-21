A Milli Futbol Takımı\'nda Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.

SERGEN YALÇIN İMZAYI ATIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın için yarın saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

MİLLİLERİN 47. TEKNİK DİREKTÖRÜ

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı tarihinin 47. teknik direktörü oldu. Millilerin 103 yıllık tarihinde ilk olarak Ali Sami Yen görev yaparken, en son da Vincenzo Montella çalıştırdı. Sergen Yalçın aynı zamanda milli takımın 27. Türk teknik direktörü olarak görev yapacak. Daha önce 21 yabancı teknik adam, ay-yıldızlıların başında sahaya çıktı. A Milli Takım'da, 4'er İtalyan ve Macar, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Alman ve Rumen, 1'er de Hollandalı, İskoç ve İrlandalı teknik adam görev yaptı.

13 YIL SONRA TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

A Milli Futbol Takımı'nı, 13 yıl sonra Türk bir teknik direktör çalıştıracak. Millilerde son olarak 2013 yılında Abdullah Avcı görev aldı. Avcı'nın ardından aradan geçen 13 yılda ay-yıldızlılar; Mircea Lucescu, Stefan Kuntz ve Vincenzo Montella yönetimindeydi.