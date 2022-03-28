A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

28.03.2022 17:09
A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara- Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı. Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle A Milli Futbol Takımı takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.


A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret
A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret
A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret
A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret
A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
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