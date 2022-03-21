Son dakika haber: Göztepe camiasının acı günü: Fevzi Zemzem hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Göztepe camiasının acı günü: Fevzi Zemzem hayatını kaybetti

21.03.2022 10:33
Son dakika haber: Göztepe camiasının acı günü: Fevzi Zemzem hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Göztepe'nin efsane futbolcularından "Buldozer Fevzi" lakaplı Fevzi Zemzem, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepe'nin efsane futbolcularından "Buldozer Fevzi" lakaplı Fevzi Zemzem, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepe camiası güne acı bir haberle uyandı. Sarı-kırmızılı kulübün efsane futbolcularında Fevzi Zemzem, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fevzi Zemzem'in vefatı üzerine Göztepe Spor Kulübü bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız tarafından paylaşılacaktır. Türk futbolcunun ve camiamızın başı sağ olsun."

"Buldozer Fevzi" sadece Göztepe'de forma giydi

Futbolculuk yaşamında sadece Göztepe forması giyen Fevzi Zemzem, 1959-1974 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terletti. Futbol kariyeri boyunca Göztepe formasıyla 356 maça çıkan Fevzi Zemzem, 145 kez gol sevinci yaşadı. Taraftarların "Buldozer Fevzi" lakabını taktığı efsane futbolcu, Göztepe'nin 1968-1969 sezonunda UEFA Kupası'nda oynadığı yarı final ve ertesi sezon Kupa Galipleri Kupası'nda oynadığı çeyrek final kadrosunda yer almıştı.

18 kez A Milli Takım formasını da terleten Zemzem, 6 kez gol atma başarısı göstermişti. - İZMİR

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Göztepe camiasının acı günü: Fevzi Zemzem hayatını kaybetti - Son Dakika


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