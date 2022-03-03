A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Şenol Birol, vefat etti - Son Dakika

Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Şenol Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 8'i A, 2'si B olmak üzere 10 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Şenol Birol, Zonguldak Kilimli spor, Rize Güneşspor, Sarıyer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Karşıyaka'da forma giymiş ve çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapmıştı. Merhum Şenol Birol'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

- İstanbul