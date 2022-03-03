A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Şenol Birol, vefat etti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Şenol Birol, vefat etti

03.03.2022 11:25
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Şenol Birol, vefat etti

Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Şenol Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 8'i A, 2'si B olmak üzere 10 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Şenol Birol, Zonguldak Kilimli spor, Rize Güneşspor, Sarıyer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Karşıyaka'da forma giymiş ve çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapmıştı. Merhum Şenol Birol'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.


- İstanbul
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Futbol müsabakalarında seyirciler için HES Kodu sorgulaması yapılmayacak Futbol müsabakalarında seyirciler için HES Kodu sorgulaması yapılmayacak Eski milli futbolcu Şenol Birol hayatını kaybetti Eski milli futbolcu Şenol Birol hayatını kaybetti

Futbol Federasyonu, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Şenol Birol, vefat etti - Son Dakika


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