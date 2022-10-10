İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Ermenistan, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde maç programı belli oldu - Son Dakika

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