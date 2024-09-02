A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşılaşacağı maçın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşılaşacağı maçın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzmir'de karşılaşacağı rakibi İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı. İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide tarafından belirlenen kadroda çeşitli futbolcular yer alıyor.

02.09.2024 13:37
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzmir'de karşılaşacağı rakibi İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İzlanda karşılaşması 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'de başlayacak. İzlanda, grubundaki ilk maçında ise 6 Eylül Cuma günü Karadağ ile sahasında karşılaşacak.

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Elias Rafn Olafsson (Midtjylland), Hakon Rafn Valdimarsson (Brentford), Patrik Sigurdur Gunnarsson (KV Kortrijk)

Defans: Alfons Sampsted (Birmingham City), Valgeir Lunddal Fridriksson (Hacken), Gudlaugur Victor Palsson (Plymouth Argyle), Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht), Hjörtur Hermannsson (Carrarese Calcio 1908), Daniel Leo Gretarsson (Sonderjyske), Logi Tomasson (Stromsgodset IF)

Orta Saha: Johann Berg Gudmundsson (Al-Orobah), Arnor Sigurdsson (Blackburn Rovers), Gylfi Sigurdsson (Valur), Arnor Ingvi Traustason (IFK Norrköping), Jon Dagur Porsteinsson (Hertha BSC), Hakon Arnar Haraldsson (Lille), Willum Willumsson (Birmingham City), Stefan Teitur Thordarson (Preston North End), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Mikael Neville Anderson (AGF), Isak Bergmann Johannesson (Fortuna Düsseldorf), Julius Magnusson (Fredrikstad)

Forvet: Orri Steinn Oskarsson (Kopenhag), Andri Lucas Gudjohnsen (Gent) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşılaşacağı maçın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşılaşacağı maçın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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