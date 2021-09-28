A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de karşı karşıya geleceği Norveç'in aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de karşı karşıya geleceği Norveç'in aday kadrosu belli oldu.. Bu arada Alexander Sörloth, sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadı. Adana Demirsporlu Jonas Svensson da kadroya dahil edildi. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor: KALECİ: Per Kristian Worre Bratveit (Nimes), Sten Michael Grytebust (Kopenhag), Orjan Haskjold Nyland (Bournemouth)Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Andre Bjorkan, Marius Lode (Bodo/Glimt), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Andreas Schjolberg Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Solberg Meling (Rennes), Ken Remi Stefan Strandberg (Salernitana), Jonas Svensson (Adana Demirspor), Lunan Ruben Gabrielsen (Kopenhag),ORTA SAHA: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Mats Moller Daehli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Dennis Johnsen (Venesia), Mathias Normann (Norwich City), Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Odegaard (Arsenal)FORVET: Veton Berisha (Viking), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk). Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor: KALECİ: Per Kristian Worre Bratveit (Nimes), Sten Michael Grytebust (Kopenhag), Orjan Haskjold Nyland (Bournemouth)Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Andre Bjorkan, Marius Lode (Bodo/Glimt), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Andreas Schjolberg Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Solberg Meling (Rennes), Ken Remi Stefan Strandberg (Salernitana), Jonas Svensson (Adana Demirspor), Lunan Ruben Gabrielsen (Kopenhag),ORTA SAHA: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Mats Moller Daehli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Dennis Johnsen (Venesia), Mathias Normann (Norwich City), Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Odegaard (Arsenal)FORVET: Veton Berisha (Viking), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk). Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak.



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