A Milli Futbol Takımı'nın tüm maçları TRT'de - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın tüm maçları TRT'de

02.06.2022 11:25
A Milli Futbol Takımı'nın tüm maçları TRT'de

A Milli Futbol Takımı'nın yeni heyecanlarının, yeni maceralarının adresi yine Türkiye'nin ekranı TRT olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni heyecanlarının, yeni maceralarının adresi yine Türkiye'nin ekranı TRT olacak.

UEFA Uluslar Ligi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile uluslararası dostluk maçları da dahil Türkiye'nin tüm maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve öğrencilerinin hem UEFA Uluslar Ligi hem de Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki karşılaşmaları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın heyecanı futbolun adresi TRT'de yaşanacak.

Ay-yıldızlıların ilk sınavı UEFA Uluslar Ligi olacak. 4 Haziran'da Faroe Adaları, 7 ile 14 Haziran'da Litvanya ve 11 Haziran'da Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek Milli Takım'ın C Ligi karşılaşmaları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi takvimi şöyle:

4 Haziran 2022

Türkiye - Faroe Adaları

7 Haziran 2022

Litvanya - Türkiye

11 Haziran 2022

Lüksemburg - Türkiye

14 Haziran 2022

Türkiye - Litvanya

22 Eylül 2022

Türkiye - Lüksemburg

25 Eylül 2022

Faroe Adaları - Türkiye

TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak turnuva bilgileri ise şu şekilde:

UEFA Uluslar Ligi: 4 Haziran - 25 Eylül 2022

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: 23 Mart - 21 Kasım 2023

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Almanya): 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın tüm maçları TRT'de - Son Dakika


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