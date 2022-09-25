A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi Faroe Adaları'nda fırtına etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi Faroe Adaları'nda fırtına etkisini sürdürüyor

25.09.2022 13:56
A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi Faroe Adaları'nda fırtına etkisini sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi başkent Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi başkent Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmurun, akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti zaman zaman 95 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle sokakta ayakta bile durmanın zorlaştığı ve sıcaklığın 12 derece olduğu Torshavn'da hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.

Maç saatinde ise sıcaklığın 5 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

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Faroe Adaları-Türkiye maçına doğru - Jakup Andreasen Faroe Adaları-Türkiye maçına doğru - Jakup Andreasen Faroe Adaları-Türkiye maçına doğru Faroe Adaları-Türkiye maçına doğru
Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Fırtına, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi Faroe Adaları'nda fırtına etkisini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi Faroe Adaları'nda fırtına etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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