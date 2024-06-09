A Milli Futbol Takımı, Polonya maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Polonya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Polonya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. İdmanda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı sakatlık sebepleriyle yer almadı. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcu Samet Akaydın, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

09.06.2024 13:13
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A Milli Futbol Takımı, yarın Polonya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Opalenica kasabasında teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman, salonda mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma çalışması yaptı. İki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Polonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

İdmana Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle katılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Samet Akaydın, bu akşam TSİ 19.15'te düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: AA

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