A Milli Futbol Takımı salonda çalıştı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah kamp otelinde basına kapalı olarak yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

İki gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak video analiz gösterimini izledi ve Fiziksel Performans Antrenörü Axel Busenkell yönetiminde yaklaşık bir saat süreyle mobilizasyon ve stabilizasyon çalışmaları yaptı. Ay-Yıldızlılar, bu akşam saat 16.30'da Sao Miguel Stadyumu'nda basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla Portekiz karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

- Porto