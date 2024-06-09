Spor

- A Milli Futbol Takımı statta yürüyüş yaptı

VARŞOVA - A Milli Futbol Takımı, Polonya ile yarın deplasmanda oynayacağı özel karşılaşma öncesinde PGE Narodowy Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile karşı karşıya gelecek. Son antrenmanını bugün Opalenica kasabasında yapan ay-yıldızlılar müsabakanın oynanacağı stadyumda da yürüyüş yaptı. Burada futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile teknik ekip sahayı gezdi ve zemini kontrol etti.