A Milli Futbol Takımı Statta Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı Statta Yürüyüş Yaptı

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile yarın oynayacağı özel karşılaşma öncesinde PGE Narodowy Stadyumu'nda yürüyüş yaptı. Takım, stadyumda son antrenmanını gerçekleştirdi ve saha zeminini kontrol etti.

09.06.2024 20:35
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- A Milli Futbol Takımı statta yürüyüş yaptı

VARŞOVA - A Milli Futbol Takımı, Polonya ile yarın deplasmanda oynayacağı özel karşılaşma öncesinde PGE Narodowy Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile karşı karşıya gelecek. Son antrenmanını bugün Opalenica kasabasında yapan ay-yıldızlılar müsabakanın oynanacağı stadyumda da yürüyüş yaptı. Burada futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile teknik ekip sahayı gezdi ve zemini kontrol etti.

Kaynak: İHA

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