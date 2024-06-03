A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: İtalya maçı taktiksel bir mücadele olacak - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: İtalya maçı taktiksel bir mücadele olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile oynayacakları özel maçın taktiksel bir mücadele olacağını belirtti. Montella, takımın rakibin taktiksel değişimlerine sahada nasıl cevap vereceğinin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, hazırlık maçlarının turnuvadaki performanslarına göre Gürcistan maçının 11'inin şekilleneceğini ifade etti.

03.06.2024 22:03
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile özel bir maç oynayacakları belirterek, "Taktiksel bir maç olacak. Özellikle rakibimizin maç içerisinde taktiksel anlamdaki değişimler yapabileceğini göz önünde bulunursak takımımızın buna sahada nasıl çabuk cevaplar vereceği önemli olacak" dedi.

A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 22.00'de Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella mücadelenin oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

Hazırlık maçında İtalya gibi önemli bir rakiple oynayacaklarını söyleyen Montella, "Özel bir maç. Turnuvanın son şampiyonuna karşı oynayacağız. Benim için önemli bir test olacak. Zorluk derecesi yüksek maçları tercih etmemizin nedeni turnuvaya alışmamız için, turnuvadaki oynadığımız maçlar bu tarz olacak. O yüzden bu tarz maçları seçtik" şeklinde konuştu.

"Taktiksel bir maç olacak"

İtalya ile tempolu bir maç oynayacaklarını düşündüğünü ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Taktiksel bir maç olacak. Özellikle rakibimizin maç içerisinde taktiksel anlamdaki değişimler yapabileceğini göz önünde bulunursak takımımızın buna sahada nasıl çabuk cevaplar vereceği önemli olacak. Kimle oynarsak oynayalım, cesaretli olmamız gerekiyor. Takım ruhunu tekrardan ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü son 2 maçımız istediğimiz gibi geçmemişti. Milliyetçi duygularımızla sahada olmamız gerekiyor ki bütün performansları ortaya koyabilelim" ifadelerini kullandı.

"İnsani olarak çok üzüleceğim belki ama görevimden dolayı da üzülmemem gerekiyor"

Kampa gelen futbolcuların hepsinin aynı şekilde gelmediğini ifade eden Vincenzo Montella, "Çünkü bazıları Hakan kaptanımız gibi bütün maçları oynayarak geldi. Bazıları daha az süre alarak geldi. Bu avantaj da, bazen de dezavantaj olabilir. Bu durumda aslında avantaj olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışında oynayan oyuncularımızın çoğu bazı dönemlerde az süreler aldı. Bizim yapmamız gereken doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Herkes buraya büyük motivasyonla geliyor. Büyük hayallerle geliyor. Ülkemizi temsil etmek için çok istekliler. Bu yüzden doğu dengeleri bularak devam etmemiz gerekiyor. Bazı futbolcuların birkaç gün sonra hayallerini yarıda bırakmış olacağım. İnsani olarak çok üzüleceğim belki ama görevimden dolayı da üzülmemem gerekiyor. Çünkü bazı seçimleri yapmam gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Avrupa Futbol Şampiyonası için ana kadrosunun belli olup, olmadığının sorulması üzerine Montella, "Görmem gereken bazı oyuncular var. Batıl inançlı bir insan olduğum için son listeyle ilgili fikirlerim net. Bazı futbolcuları daha fazla görmem lazım" diye cevap verdi.

Son yenilginin ardından çok motive ve istekli olduğunu vurgulayan 49 yaşındaki teknik direktör, "Çok ciddi bir şekilde performans göstermemiz gereken hazırlık maçları bunlar. İyi hazırlanmamız gerekiyor. İyi de performans ortaya koymak zorundayız. Bunun bilincinde maça çıkacağız" dedi.

"Forvetsiz oynamıyoruz"

Forvetsiz oynamadığını söyleyen Vincenzo Montella, "Benim önceliğim fiziksel ve taktiksel olarak hangileri hazır, bu benim öncelikli baktığım değerdir. Forvetsiz oynuyorsunuz gibi tabirler benim hoşuma gitmiyor. Son maçlarda 4 ofansif oyuncu ile oynuyoruz. O yüzden böyle demeniz hoşuma gitmiyor. 2 metre boyunca pivot diyorsanız bu bana göre değil çünkü takımın dengesi çok önemli Bütün futbolcularımız ofansif oyuncular. Kaptanımız ofansif anlamda dünyanın önde gelen orta sahalarından aynı şekilde defansif anlamda da oynayabilen bir oyuncumuz. Forvetsiz oynamıyoruz. Ofansif yapabilmek için hızlı oyunculara ihtiyacınız vardır. En iyi forvet oyuncusu alandır. Alanı bulmak çok önemlidir" sözlerini kaydetti.

Hazırlık maçlarındaki performanslar göre turnuvada oynayacakları Gürcistan maçının 11'inin şekilleneceğini ifade etti. - BOLOGNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: İtalya maçı taktiksel bir mücadele olacak - Son Dakika

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