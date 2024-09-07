Montella: Beraberlik kötü değil - Son Dakika
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Montella: Beraberlik kötü değil

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı sonrası yaptığı açıklamada, kazanamadıkları maçlarda kaybetmemenin önemli olduğunu belirtti. Montella, takımın fiziksel ve zihinsel olarak yorgun olduğunu ve önümüzdeki maçlarda en iyisini yapacaklarını söyledi.

07.09.2024 01:42
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, golsüz berabere sona eren Galler maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolda her zaman kazanmak istiyoruz ama kazanamadığınız maçlarda da kaybetmemek çok önemli" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Uluslar B Ligi'ne beraberlikle başlayan ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. 10 kişi kaldıkları bir maçta beraberliğin çok kötü bir sonuç olmadığını belirterek sözlerine başlayan İtalyan çalıştırıcı, "Rakip topa sahip olmayı ilk yarıda bizden daha iyi başardı, daha tehlikeli gibi gözükse de çok fazla şut attıklarını da hatırlamıyorum. Mert'in bir kurtarışı var sanırım. Futbolcular fizik ve zihinsel olarak da yorgunluk yaşıyorlar. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sadece bir hafta tatil yaptılar. Rakip takımdaki futbolcular daha dinlenmiş geldi. Sebeplerden biri bu, genel olarak ise memnun olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldıktan sonra organizasyonumuzla rakibin oyununa çok fazla izin vermedik. İki gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. İzlanda'ya karşı çok zor bir maç oynayacağız. İzlanda son olarak İngiltere'yi yenmişti. Tüm bu zorlukların içinde futbolcuları yakından takip ediyoruz, maçlarını izliyoruz. Bu zorlukların farkındayız, buna rağmen en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"Kazanamadığımız maçlarda kaybetmemek çok önemli"

Deplasmanda kaybetmemenin de önemli olduğunun altını çizen Montella, "Topa sahipken daha iyi olabilirdik. Sezonun her bölümünde fiziksel durumlar değişkenlik gösterebiliyor. Hocalığa başladığım günden bu yana milli takımda ilk iki maçı gol yemeden bitirebilmiştik, sonrasında her maçta gol yemiştik. Amacımız bir ilki başarmaktı, tarihimizde Galler'i deplasmanda hiçbir zaman yenememiştik, bu amaçla sahaya çıktık ama maalesef bunu başaramadık. İkinci yarıda Hakan oyuna girdi ve fark oluşturdu. Nerede oynarsa oynasın fark oluşturur o yüzden Altın Top'a aday listesine girdi. Futbolda her zaman kazanmak istiyoruz ama kazanamadığınız maçlarda da kaybetmemek çok önemli" ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki teknik adam, Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında, "Son maçlarda hakemlerle ilgili çok şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Barış Alper'in kırmızı kartından önce Hakan Çalhanoğlu'nu oyuna alacaktık ama tam o sırada kırmızı kart geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Montella son olarak ise, çok formda bir golcüsü olsa bile yine 4-6-0 mı oynamayı tercih edeceğiyle ilgili gelen soru üzerine, "Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan takımlardan biriydik. Klasik bir golcüyle oynayıp maçı kaybetmemiz mi, yoksa herkesin gol attığı bir takımla kazanarak uzun yıllar şampiyonalarda başarılı olamamış bir takımın üzerindeki yükü atmamız mı sizi mutlu eder?" yanıtını vererek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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