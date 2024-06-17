A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Gürcistan karşısında iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Gürcistan karşısında iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella, maç öncesinde yapılan basın toplantısında takımın hedefinin iyi oynamak ve kazanmak olduğunu belirtti. Montella, Gürcistan'ın zor bir takım olduğunu ve sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

17.06.2024 22:02
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan karşısında iyi oynayıp, kazanmak istediklerini söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenledi.

Arda Güler'in milli takım için önemli oyuncu olduğunu söyleyen Montella, "Bu turnuvaya katılması onun kaliteli oyuncu olduğunu gösterir. Buraya kazanma mantalitesiyle geldi. Bugüne kadar çok istekli bir performans gösterdi. Milli takım için de önemli bir oyuncu" diye konuştu.

Almanya'da oynamanın avantaj olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Türk taraftarların yoğunlukta olması önemli bir sorumluluk. Onların karşısında oynamak gurur verici. Bayrağımızı da gururlandırmamız gereken bir maç" şeklinde konuştu.

Kadro tercihleriyle ilgili gelen soruya ise Vincenzo Montella, "Bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak durumda kaldım. İngiltere'nin Jack Grealish örneği vermiştim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazı oyuncular da olmayabilir. Bunun sebebi stratejidir. Oyunun felsefesidir. Bildiğiniz gibi grup aşamasında da buraya gelerek emek vermiş oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazen bazı oyuncuların milli takımda oynaması uzun süre alabilir" diye cevap verdi.

"Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz"

Kamp sürecinde talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını ifade eden Montella, "Bizi etkiledi. Futbolda olacak şeyler. Elimizde Ferdi ve Zeki gibi iki iki önemli güçlü bek oyuncularımız var. İkisi de oynamaya hazır hale geldi ancak bu iki oyuncuyu aynı anda riske etmek istemiyorum" dedi.

İtalyan teknik direktör, Gürcistan karşısında hedeflerinin iyi oynayıp, kazanmak olduğunu ifade etti.

"Hepimiz bir rüyayı gerçekleştirmek için burayız"

Motivasyonunda dengenin önemine değinen Montella, "Motivasyon eksikliği mümkün olamaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan alıkoyabilir. Takımı düşünmeliyiz. Önemli bir ülkeyiz. Sorumluluğumuzu düşünmeliyiz. Günün sonunda bir futbol oyunu. Hepimiz bir rüyayı gerçekleştirmek için burayız. Sonuna kadar da gitmeliyiz. Bütün şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvadaki hedefler için ise Vincenzo Montella, "Gruptan çıkmak, daha sonrasını hep birlikte düşüneceğiz" dedi.

"Gürcistan'ın zor bir takım"

Gürcistan'ın zor bir takım olduğunu vurgulayan Montella, "Fiziksel oynayabilen bir takım. Yarınki maçta da bunu göstermek isteyecekler. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmamız lazım. Dengemizi kaybetmemeliyiz ve sürekli organize halde kalmalıyız. Gürcistan Milli Takımı'na saygım sonsuz" diyerek sözlerini tamamladı. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Gürcistan karşısında iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Gürcistan karşısında iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz - Son Dakika
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