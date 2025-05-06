A Milli Hentbol Takımı Avusturya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Hentbol Takımı Avusturya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ile karşılaşacak.

06.05.2025 16:22
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- A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya maçına odaklandı

SİVAS - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup beşinci maçında yarın Sivas'ta Avusturya'yı ağırlayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2026 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta yarın saat 19.00'da Taha Akgül Spor Salonu'nda Avusturya ile oynayacağı karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde yapılan toplantıya Başantrenör Oliver Roy Camino, milli hentbolcu Yunus Özmusul ve Doruk Pehlivan katıldı.

Oliver Roy Camino: "Güçlü takımlarla oynadık"

Başantrenör Camino, Avrupa'da büyük takımlarla mücadele ettiklerini söyleyerek, "Avrupa'da oynamak bizler için büyük bir mücadele. Onlarla oynayarak her geçen zaman daha iyi bir hale geleceğiz. Finallere kalabilmek için iyi mücadele ettik ancak çok güçlü takımlarla oynadık. Onlarla sürekli oynayarak, mücadele ederek daha iyi seviyelere geleceğiz. Çok zor bir grupta mücadele veriyoruz. Henüz puan alamadık, ancak elimizden gelenin en iyisini yapıp çok iyi oynadık. Sporcularımla geçirdiğim süre içerisinde performanslarından çok memnun kaldım. Aynı zamanda kadromuzda genç sporcuları da barındırıyoruz" dedi.

Yunus Özmusul: "Sivas halkının desteğini bekliyoruz"

Milli hentbolculardan Yunus Özmusul da yarın zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Grubumuzun beşinci maçı için Sivas'tayız. Burada Avusturya'ya karşı oynayacağız. Şu an için gruptan çıkma şansımızı kaybettik fakat bizim için oynanacak 120 dakika daha var. 2 önemli maçımız var, Avusturya ve Almanya'ya karşı. Grubumuz zor bir gruptu, bunu kabul etmemiz gerekiyordu. Rakibimiz de önemli rakiplerdi. Diğer taraftan da Türk Milli Takımı olarak çok iyi mücadeleler ortaya koyduk. Bunu puana dökemedik. Ben puanlar hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu son 120 dakikaya da bunun için çıkacağız. Bu maçlar bizi geliştirecek maçlar. Oynadığımız hentbol güzel bir hentbol. Artık daha fazla saygı duyuluyoruz. Ülkemiz puan bekliyor bizlerden, bunu biz gösterdik oynadığımız hentbolla. Umarım artık bunu puanlarla süsleyeceğiz. Son 120 dakikada elimizden geleni yapacağız. Evimizde oynayacağımız bu Avusturya maçı içinde tüm Sivas halkının desteğini bekliyoruz. Umarım güzel bir atmosfer olur ve bizde 2 puanı armağan ederiz" ifadelerini kullandı.

Doruk Pehlivan: "Geçtiğimiz maçlarda çok iyi oynadık"

Milli hentbolculardan Doruk Pehlivan ise, "Kadro olarak çok iyi bir kadro ile beraberiz. Böyle hocalarla çalışma şansını yakaladığımız için hepimiz çok mutluyuz. Adım adım daha iyiye gittiğimizi herkes hissediyordur. Geçtiğimiz maçlarda çok iyi oynadık. Umuyorum artık bir Avrupa veya Dünya şampiyonası yaşayabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Hentbol Takımı Avusturya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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