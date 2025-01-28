A Milli Hentbol Takımı'na Yeni Antrenör

Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine, İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve EHF Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanan 45 yaşındaki Camino ile anlaşmaya varıldı.

Kariyerinde Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek kulüplerinde antrenörlük yapan Camino, 2023 yazından bu yana ise Türkiye Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştırıyor.