A Milli Kadın Basketbol Takımı 17. Sırada

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 17. sıradaki yerini korudu.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralaması güncellendi.
İlk 3 sıranın değişmediği listede, ABD, 888,2 puanla liderliğini sürdürürken Avustralya, 716,2 puanla 2'nci, Fransa ise 715,5 puanla 3'üncü sırada yer aldı.
Türkiye'nin ise 338,6 puanla 17'nci sıradaki yeri değişmedi.
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