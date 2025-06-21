A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası\'nda çeyrek finale yükseldi

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu karşılaşmasında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Yunanistan'ı 83-72 yenen Milli Takım, grubunda ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayınladı.
Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:
"FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, grubunun son maçında Yunanistan'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Millî Kadın Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum."
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