A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası öncesi Almanya'da hazırlıklarını yapıyor.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milliler, hazırlıklarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren taktik ve şut ağırlıklı antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten ve TBF yöneticileri de takip etti.

Ay-yıldızlılarda Elif İstanbulluoğlu kampa katılırken Ayşenaz Harma, Ceren Akpınar ve Tuana Ayşegül Vural kadrodan çıkarıldı.

Milliler, 14 ve 15 Ağustos'ta Portekiz, 22 ve 23 Ağustos'ta ise Çekya ile hazırlık maçları oynayacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Berlin öncesinde Köln'e geçerek 26 ve 27 Ağustos'ta Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının ardından çalışmalarını tamamlayacak.

Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası müsabaka programı (TSİ) şöyle:

4 Eylül Cuma:

18.30 Belçika-Türkiye

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye

Kaynak: AA

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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