A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına devam etti

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde çalıştı.

Milli takımda sakatlığı nedeniyle Alperi Onar ve Olcay Çakır Turgut'un yerine Berfin Sertoğlu aday kadroya dahil edildi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda bulunan milliler, 6 Şubat Perşembe günü sahasında İzlanda ile 9 Şubat Pazar günü ise deplasmanda Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan Türkiye, 2 maç kala liderliğini garantilemiş ve 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmişti.