A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan İlk Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan İlk Galibiyet

19.06.2025 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi 91-67 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

SALON: Barış ve Dostluk Salonu

HAKEMLER: Julio Anaya, Paulina Karolina Gajdosz, Veronika Obertova

İSVİÇRE: Fora 8, Herminjard 12, Constantin 9, Dos Santos 2, Ranisavljevic 14, Favre 2, Wenger 13, Schwarz 7, da Silva

TÜRKİYE: Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 14, McCowan 19, Sevgi Uzun 14, Şerife Alperi Onar 17, Derin Erdoğan 3, Elif Bayram 9, Elif İstanbulluoğlu 4, Gökşen Fıtık 4, Esra Ural, Pelin Bilgiç, Sinem Ataş

1'İNCİ PERİYOT: 13-27

DEVRE: 34-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-68

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ın Pire kentinde A Grubu'ndaki ikinci maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi 91-67 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Ay-yıldızlılar 9-0'lık seriyle başladığı ilk periyodu 14 sayı farkla 27-13 önde tamamladı. 2'nci periyoda da sayılarla başlayan Milli Takım bu çeyreğin ortalarında özellikle 3 sayılık atışlarda istediği isabet oranını yakalayamasa da ilk yarının bitimine 1.38 dakika kala Sevgi Uzun'la bulduğu üçlükle soyunma odasına 51-34 önde gitmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan 3'üncü periyodu da Milliler 68-53 önde tamamladı.

Son periyotta toparlanarak sayılar bulan rakip takım bitime 7.17 dakika kala Schwarz'ın bulduğu basket faul ile 25 sayıya kadar çıkan farkı 10 sayıya düşürdü ve skoru 62-72'ye getirdi. Bu sayının ardından özellikle McCowan ile etkili olan Türkiye maçtan 91-67 galip ayrıldı.

Milli takımda Teaira McCowan ürettiği 19 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, oyuncu 12 de ribaund alarak maçı double-double ile tamamladı.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Basketbol, Türkiye, İsviçre, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan İlk Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:14:23. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan İlk Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.