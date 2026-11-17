Salon: Gorzow Arena

Hakemler: Ivana Ivanovic (Sırbistan), Romana Rea Car (Avusturya), Luka Manojlovic (Sırbistan)

Polonya: Niemojewska 9, Makurat 7, Mavunga 25, Wnorowska 8, Telenga 4, Borkowska 6, Mielnicka 6, Banaszak 9, Gajda 2, Gertchen 3

Türkiye: Sevgi Uzun 9, Gökşen Fitik 12, Alperi Onar 14, Tilbe Şenyürek Arslan 12, Beren Burke 8, Olcay Çakır Turgut 4, Elif Bayram 12, Derin Erdoğan, Esra Ural 4, Meltem Yıldızhan 2

1. Periyot: 26-27

Devre: 38-50

3. Periyot: 59-64

GORZOW A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu üçüncü maçında deplasmanda Polonya'ya 79-77 yenildi.

Karşılıklı basketlerle hızlı başlayan mücadelenin 4. dakikasına Türkiye, Gökşen Fitik'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla 12-7 önde girdi. Üç sayılık atışlarda ve boyalı alanda uzun oyuncularını etkili kullanan Polonya, 7. dakikada durumu eşitledi: 17-17. Ev sahibi ekibin savunması karşısında zorlanan milliler, son dakikalarda hızlı çıkarak yakaladığı seriyle 23-20 öne geçti. Ay-yıldızlılar, Sevgi Uzun'un 9 sayıyla öne çıktığı ilk periyodu 27-26 üstün tamamladı.

Milliler, ikinci çeyreğe Elif Bayram'ın basketleriyle iyi başlayan taraf oldu. Ay-yıldızlı takımın bulduğu 6 sayılık seriyle durumu 35-28'e getirmesiyle ev sahibi ekip, 13. dakikada molaya gitti. Türkiye'nin pota altındaki etkili oyununa Polonya, Mavunga ve Gertchen'in üç sayılık basketleriyle karşılık verdi. Milli takım, Beren Burke'ün basketiyle 18. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı: 36-46. Ay-yıldızlılar, soyunma odasına 50-38 önde gitti.

İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu üçüncü periyotta ay-yıldızlı takım boyalı alanda etkili olurken Polonya ise üç sayılık basketlerle farkı eritmeye çalıştı. Üçüncü çeyrek, Türkiye'nin 64-59 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son periyot, çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Dördüncü çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikada Niemojewska'nın sayısıyla müsabakada ilk kez öne geçti: 68-67. Türkiye, pota altında rakibini durdurmakta zorlanırken Polonya etkili savunmasıyla millilerin kolay hücum etmesine izin vermedi. Beren Burke'ün serbest atışlarıyla ay-yıldızlı takım, 39. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirmeyi başarsa da (78-77) büyük bölümünde üstün oynadığı maçı 79-77 kaybetti ve 2. turda ilk kez mağlup oldu.