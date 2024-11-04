A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya ile Maç Oynayacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya ile oynayacağı maçın bilet satışı devam ediyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 350 lira ile 2 bin lira arasında satılıyor. Loca fiyatları ise 5 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
GENEL SATIŞ
VIP: 600 TL
1. Kategori: 400 TL
2. Kategori: 350 TL
Saha İçi 1. Sıra: 2 bin TL
Saha İçi 2. Sıra: Bin 500 TL
Saha İçi 3. Sıra: Bin 350 TL
Saha İçi 4. Sıra: Bin TL
Loca 8 Kişilik: 5 bin TL
Loca 11 Kişilik: 8 bin TL
Loca 13 Kişilik: 10 bin TL
Loca 18 Kişilik: 15 bin TL
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