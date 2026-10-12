A Milli Kadın Futbol Takımı, 3-3'ün rövanşında Slovenya'ya konuk oluyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 3-3'ün rövanşında Slovenya'ya konuk oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanşında A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın TSİ 18.00'de Slovenya'ya konuk olacak. İlk maçta Pendik Stadı'nda 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı takım, rakibini mağlup ederse play-off 2. turuna yükselecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak.
Sportni Park Domzale Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı takım, turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.
Türkiye, rakibini mağlup etmesi halinde play-off 2. turuna yükselecek.
Kaynak: AA
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