A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın Kocaeli'de İsviçre'yi ağırlayacak.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.
Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan A Milli Takım, 6 puanla 2. sırada yer alıyor.
Oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan İsviçre ise 9 puanla lider durumda bulunuyor.
Milli takım, İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'yi Kocaeli'de ağırlayacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?