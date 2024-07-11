A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'yi Kocaeli'de ağırlayacak - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'yi Kocaeli'de ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın Kocaeli'de İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve futbolseverler müsabakayı ücretsiz izleyebilecek. Grupta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puanla 2. sırada yer alan A Milli Takım, lider İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.

11.07.2024 10:19
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın Kocaeli'de İsviçre'yi ağırlayacak.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.

Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan A Milli Takım, 6 puanla 2. sırada yer alıyor.

Oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan İsviçre ise 9 puanla lider durumda bulunuyor.

Milli takım, İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.

Kaynak: AA

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