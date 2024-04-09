A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan'ı 2-1 Mağlup Etti

Stat: Pendik
Hakemler: Katarzyna Lisiecka-Sek, Katarzyna Wojs, Anna Dabrowska (Polonya)
Türkiye: Gamze Yaman, Ümran Özev, Gülbin Hız (Dk. 88 Eda Karataş), Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Dk. 77 Arzu Karabulut), Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 62 Busem Şeker), Yağmur Uraz (Dk. 46 Ece Türkoğlu)
Macaristan: Szöcs, Kovacs (Dk. 46 Nagy), Turanyi, Nemeth, Savanya, Papp (Dk. 89 Süle), Csiszar, Csanyi (Dk. 65 Fenyvesi), Zeller (Dk. 46 Csiki), Szabo, Kajan (Dk. 81 Papai)
Goller: Dk. 45+1 Csanyi (Macaristan), Dk. 80 Ece Türkoğlu, Dk. 87 Miray Cin (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 41 Meryem Çal, Dk. 43 İlayda Civelek, Dk. 61 Necla Güngör Kıragası (Teknik direktör) (Türkiye)
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında ağırladığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ay-yıldızlılar, grupta ilk galibiyetini aldı. Milliler, ilk müsabakasında İsviçre'ye 3-1 yenilmişti.
Macaristan ise ilk yenilgisini yaşadı.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları ve indirimler hakkında bilgi verildi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Ece Türkoğlu ve Miray Cin'in attığı gollerle Türkiye galip geldi.
Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 22-25, 27-25, 23-25, 25-27'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maç, TVF Burhan Felek Salonu'nda oynandı ve 127 dakika sürdü.
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.
Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yapılan antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları, orta şut çalışması ve taktik maçıyla tamamlandı. Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışması, orta şut çalışması ve taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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