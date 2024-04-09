A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan'ı 2-1 Mağlup Etti

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yapılan antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları, orta şut çalışması ve taktik maçıyla tamamlandı. Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak.