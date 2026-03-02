A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşıyor

02.03.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necla Güngör Kıragası, Malta maçında iyi sonuç hedefliyor. Maç Pendik Stadı'nda saat 17.00'de.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yarın oynanacak Malta maçında sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Ay-yıldızlı takım, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yarın Malta ile ilk maçına çıkacak. Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre millilerde teknik direktör Necla Güngör Kıragası ile takım kaptanları Selda Akgöz ve Ebru Topçu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Malta'yı iyi analiz ettiklerini belirten ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "Kemik kadrolarına genç oyuncu takviyesi yapabilen, belli bir oyun şablonu olan ve İtalya ile İngiltere gibi ülkelerde seviyesi yüksek liglerde oynayan oyunculara sahipler. Biz de buna göre tüm planlamamızı yaptık. Taraftarlarımızın da desteğiyle yarın akşam sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Necla Güngör Kıragası, kamp boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

Takım kaptanlarından Selda Akgöz ise 2027 Dünya Kupası yolunda tüm takımın kenetlendiğini vurgulayarak, "Kelimenin tam anlamıyla bizler tırnaklarımızla kazıya kazıya buraya geldik ve burada durma niyetinde de değiliz. Tüm dünyaya gelişim gösterdiğimizi izlettirdik. Şimdi yukarı çıkmak istiyoruz. Uzun bir kamp dönemi oldu ama gerçekten çok iyi çalıştık. Takımda çok iyi bir aile ortamı var. Arkadaşlık gerçekten üst düzeyde. Böylesine güzel bir takımın kaptanlığını yaptığım için çok gururluyum. Malta ve Kuzey İrlanda maçlarına hem sahada hem de taktiksel olarak iyi hazırlandık. Yarın taraftarlarımızın da desteğiyle tüm bu emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Umarım başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Milli takımın diğer kaptanı Ebru Topçu da ay-yıldızlı ekip olarak kenetlendiklerini anlatarak, "Uzun süren kampımızda gerçekten çok çalıştık. Malta, Kuzey İrlanda ve İsviçre ile oynayacağımız maçlara çok odaklandık. Rakiplerimizi hocalarımızla birlikte sürekli analiz ettik. Kendimizi geliştirmek için gerçekten çok ter döktük. Şimdi sahada konuşmanın zamanı geldi. Yarın akşam Pendik Stadı'nda inşallah taraftarlarımızın da desteğiyle sahadan galip ayrılan taraf biz oluruz. Yakaladığımız gelişimi, ileriye doğru taşımak istiyoruz. Taraftarlarımız lütfen bizi bu maçta yalnız bırakmasın. Onlarla birlikte gerçekten biz çok daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Futbol, Pendik, Malta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:34:36. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı Malta ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.