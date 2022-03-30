A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İsrail maçları aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İsrail maçları aday kadrosu açıklandı

30.03.2022 13:08
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İsrail maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan ve İsrail ile deplasmanda oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan ve İsrail ile deplasmanda oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 7 Nisan'da Filibe'de Bulgaristan, 12 Nisan'da da Petah Tikva'da İsrail ile karşılaşacak.

A Milli Takım, grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, topladığı 7 puanla 6 takımın yer aldığı grupta 4. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Hepsiburada), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe)

Defans: Kezban Tağ, Ece Tekmen, Gülbin Hız (ALG Spor), Didem Karagenç, Berna Yeniçeri (Beşiktaş Vodafone), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor)

Orta saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Elif Keskin, Sedanur İncik, Arzu Karabulut (Beşiktaş Vodafone), Busem Şeker, Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada), Tuğba Karataş Çakı (Fatih Vatanspor)

Forvet: Yağmur Uraz, Melike Öztürk, Kader Hançar (Beşiktaş Vodafone)?

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Bulgaristan, İsrail, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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