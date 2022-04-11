A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İsrail'e konuk olacak - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında yarın İsrail ile deplasmanda karşılaşacak.

Petah Tikva kentindeki HaMoshava Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı, Polonya Futbol Federasyonundan Ewa Augustyn yönetecek.

Türkiye, müsabaka öncesinde 10 puanla grubunda 4. sırada bulunuyor. Grupta 5 maç sonunda henüz puanı olmayan İsrail ise 5. sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, grubunda Mersin'de ağırladığı İsrail'i 3-2 yenmişti.