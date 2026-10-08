A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya ile play-off ilk maçına Pendik\'te çıkıyor

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında yarın Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, takımın sahada elinden geleni yapacağına emin olduğunu söyledi.

Kıragası ile takım kaptanları Selda Akgöz ve Ebru Topçu, karşılaşmanın oynanacağı Pendik Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin ilklerin takımı olmak istediğini dile getiren Kıragası, "Bu kızlar bir şeyleri başarmak, kız çocuklarına yol açmak ve ilklerin takımı olmak istiyorlar. En büyük motivasyonumuz bu. Dışardan bir motivasyon beklemeden yola çıktık. Yarın sonuç ne olursa olsun takımım güçlü bir rakibe karşı elinden gelenin en iyisini yapacak. Slovenya'ya çok saygı duyuyoruz. Çok güçlü rakiplere karşı oynadılar. Oyuncuları bizim ligimizin çok üstündeki liglerde performans gösteren oyuncular. Bazı taktiksel varyasyonlarımız var, onları deneyeceğiz. Kazandığımız toplarla hücum edip sonuçlandırmayı umut ediyoruz. Slovenya, çok önde baskı yapan bir takım. Ortada kurduğumuz oyunla beraber onların savunma arkalarına rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyoruz. Çok zorlu takımlarla oynadık, yenildik ama yenilmiş olmanın yarınki performansımızı etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu kızların Dünya Kupası elemelerinde mücadele etmesi çok büyük bir başarı. Yarın öne çıkan konunun oyuncularımın inatçılığı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kıragası, ilk maçlarını iç sahada oynuyor olmanın kendileri için önemli bir avantaj olduğunun altını çizerek, "Pendik Stadı'nı oyuncularımız çok istedi çünkü biz burada yenilmedik. İç sahada aldığımız avantajlı bir skor deplasmanda da motivasyonumuzu artıracaktır. Deplasmandaki şartlarımız ister istemez bizi etkileyen şeyler. Bunu ilk maçtan bertaraf etmiş olmak bizim için bir avantaj." şeklinde görüş belirtti.

Maça hazır olduklarını aktaran Selda Akgöz, "Kampımız ayın 29'unda başladı. Her şeyi tamamladık. Yarın Pendik'te maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız ama bunun kaynağı bir hayale yaklaşmak. Biz 6-7 sene önce bu hayali kurduk ve şu an çok yakınız. Bir an önce oynayıp bu hayalimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Fiziksel ve mental olarak hazırız." dedi.

Tecrübeli kaleci, bu seviyede oynadığı için kendini daha güçlü hissettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bir kaleci olarak bana daha çok top geliyor. Bunun kötü yanları bazen oluyor ama bu beni hiç yıldırmadı. Ne yapabilirim de topları çıkartabilirim kısmına yöneliyorum. İletişim konusunda da çok iyiyiz. Herkes birbirini iyi tanıyor. Kimin ne hata yapabileceğini ve hata yaptıktan sonra kimin nasıl arkasını toplayabileceğimizi düşünüyoruz. Her zaman elimizden gelenin en fazlasını vermeye çalışıyoruz."

Ebru Topçu ise çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Hayallerimiz var. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz ve çok çalışıyoruz. Çok istekliyiz. Yarın da bunu en iyi şekilde göstermek istiyoruz. Galip gelip öz güven kazanmak istiyoruz. Diğer maçları da kazanıp Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Biz çok çalışan bir takımız. Tek idmanlarımız olduğunda dahi bireysel çalışmalar yapıyoruz. Geldiğimiz noktada fiziksel olarak bizden üstün takımlara yaklaştığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.