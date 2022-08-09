5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

09.08.2022 13:03
5. İslami Dayanışma Oyunları

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu ikinci maçında Senegal'i 34-23 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu ikinci maçında Senegal'i 34-23 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, maçı 34-23 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Milli takım ilk maçta Bangladeş'i 51-10 yenmişti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki son maçında 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te Özbekistan'la karşılaşacak.

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Kadın Hentbolculardan ikinci galibiyet Kadın Hentbolculardan ikinci galibiyet U23 Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı U23 Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı
Kaynak: AA

Senegal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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