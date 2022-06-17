Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, kadın milliler devreyi 21-9 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım maçtan 33-19 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Cezayir'i 33-19 yendi - Son Dakika

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